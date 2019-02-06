Песков прокомментировал ситуацию с курсом рубля

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию на рынке. По его словам, колебания российской национальной валюты чаще всего провоцируются спекулянтами.
"Макроэкономически все стабильно, бывают колебания, которые во многом провоцируется спекулянтами", – цитирует РИА Новости Пескова, который выступил на форуме "Медиадень". Представитель Кремля также добавил, что у ЦБ есть все инструменты для работы.
В августе прошлого года Песков, отвечая на вопрос, беспокоит ли власти ослабления российской валюты, заявил, что колебания рубля – это естественный процесс. "Рыночные процессы, вы знаете, что происходит и ослабление рубля, а потом может наступать коррекция. Собственно, эту волатильность мы наблюдаем в последние дни", – сообщил пресс-секретарь президента.
В среду, 6 февраля, рубль в начале торгов мало меняется к основным резервным валютам. Курс доллара повысился на 6 копеек – до 65,68 рубля, курс евро снизился на 9 копеек, до 74,79 рубля, следует из данных Московской биржи.
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