"Известия": рынок ожидает роста ключевой ставки до 23% в декабре

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Центральный банк на заседании 20 декабря может принять решение о повышении ключевой ставки до 23%, сообщает газета "Известия" со ссылкой на консенсус 28 аналитиков.

Уровень инфляции в декабре продолжает расти и составляет 9%. Перед новогодними праздниками эта тенденция традиционно усиливается. ЦБ готов повысить ключевую ставку до 24–25%. При этом ни один участник рынка не рассматривает возможность сохранения ставки на текущем уровне в 21%, отмечает газета.

В третьем квартале цены выросли в среднем на 7,7% за неделю. К концу года ситуация не изменится, считает экономист Андрей Бархота. По его мнению, потребление останется высоким, даже несмотря на рост цен. Инфляция по итогам месяца может составить 9,2–9,6%.

Ключевым фактором роста цен является перегрев экономики, который приводит к тому, что потребление превышает производство товаров и услуг в стране на 20%. Спрос по-прежнему превышает предложение, которому сложно увеличиться из-за нехватки рабочей силы. Уровень безработицы достиг рекордно низкого значения, 2,3%, что означает, что экономике не хватает рабочих рук, обратили внимание специалисты.

По итогам предыдущего решения по увеличению ставки ЦБ подчеркнул, что ее понижение может произойти только в случае значительного замедления устойчивых компонентов инфляции. В настоящее время в экономике наблюдается тенденция к повышению ставок. В отчетности многих организаций можно увидеть, что процентные выплаты составляют значительную часть доходов, подчеркнул эксперт в сфере экономики Павел Паевский.

Многие организации уже сейчас сталкиваются с проблемами в сфере бизнеса, и дальнейшее развитие ситуации только усугубит эти проблемы. Однако эта тенденция может привести к снижению спроса на кредиты для компаний, что, в свою очередь, поможет замедлить рост цен.

ЦБ рассчитывает, что в ближайшее время кредитование бизнеса замедлится, несмотря на предыдущие меры регулятора, заявила эксперт Ольга Беленькая. Это приведет к снижению совокупного спроса в экономике и уменьшению инфляционного давления, считает она.

В начале 2025 года продолжится влияние ослабления рубля на инфляцию. В ближайшие месяцы это приведет к дополнительному росту цен на 0,5–0,6%. Кроме того, специалисты ожидают рост цен на автомобили. С начала года утилизационный сбор увеличится на 10–20%, что приведет к росту цен на импортные авто. Также с 1 декабря 2023 года РЖД повысят тарифы на пассажирские перевозки на 11,6%, на грузовые – на 13,8%.

Эксперты сообщили, что базовый сценарий предполагает завершение цикла денежно-кредитной политики в декабре, но нет уверенности, что ЦБ не повысит ставку до 24–25%. Основная причина роста ставки – предложение, не удовлетворяющее спрос в экономике. Экономист Андрей Бархота считает, что скорость снижения ключевой ставки будет зависеть от причин кризиса, а не от его проявлений. Для стабилизации рынка необходимо снижение геополитической напряженности и нормализация государственных расходов.

Между тем экс-глава Банка России Сергей Дубинин заявил, что 20 декабря ЦБ повысит ставку до 22%. Об этом сообщает "Газета.ру". По его словам, изменения возможны через полгода, но немедленно на них не стоит рассчитывать.

"В этих условиях, с моей точки зрения, можно не менять ключевую ставку. Ничего не изменится. С точки зрения самого Банка России, мне кажется, все-таки необходимость повышения будет признана, и ставка будет увеличена на 1%, то есть с 21 до 22%", – отметил Дубинин.

Ранее депутат Мособлдумы Анатолий Никитин спрогнозировал, что в 2025 году средний уровень ключевой ставки составит 17–21%. Такое предположение он сделал, основываясь на сохраняющихся инфляционных рисках и необходимости поддержания финансовой стабильности.

Центробанк РФ 25 октября резко повысил ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до рекордного уровня в 21% годовых. Годовая инфляция, по оценке на 21 октября, составила 8,4% и по итогам 2024 года ожидается в диапазоне 8,0–8,5%.