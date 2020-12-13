Минэкономразвития ожидает инфляцию в размере 4,8% по итогам 2020 года

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Инфляцию в размере 4,8 процента по итогам уходящего года ожидают в Минэкономразвития РФ. Об этом глава ведомства Максим Решетников доложил Владимиру Путину во время совещания по экономическим вопросам.
Решетников отметил, что продовольственные товары более всего влияют на данный показатель.
"Мы ведем мониторинг, у нас для мониторинга подключен весь аппарат контрольно-кассовой техники. То есть мы видим прямо, где и какие цены есть, и мы этот вопрос на оперативных совещаниях в правительстве сейчас также рассматриваем", – сказал министр.
При этом президент раскритиковал Решетникова за "эксперименты" с ценами на базовые продукты. Путин назвал недопустимым значительный рост цен на макаронные и мучные изделия, а также сахар. Он дал неделю для принятия мер по прекращению роста цен на продукты.
9 декабря Путин заявил, что рост цен на продукты в РФ связан с попыткой подогнать внутренние цены под мировые.
Михаил Мишустин заявил, что ФАС, Минэкономразвития, Минсельхоз, Минпромторг и вице-премьеры допустили сбой в контроле за ростом цен на продукты. Он поручил провести совещание по сдерживанию цен на важные для людей продукты и еженедельно докладывать о ситуации.
Путин потребовал в течение недели остановить рост цен на продукты
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