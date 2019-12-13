В Госдуме прокомментировали заявление "Нафтогаза" по транзиту газа

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Депутат Госдумы Игорь Ананских заявил о прогрессе в переговорах России и Украины по транзиту сжиженного природного газа. Об этом сообщает РИА Новости.

"Газпром" давно говорил о том, что следовало бы поговорить о контракте, а не о политике. Но, к сожалению, мы не были услышаны долгие годы. Сейчас, к счастью, ситуация сдвинулась, обсуждается возможность контракта", – объяснил политик.

Ранее исполнительный директор компании "Нафтогаз" заявил, что стороны достигли предварительных договоренностей в области нового транзитного соглашения.

Как ранее рассказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, соглашение между Россией и Украиной должно быть взаимовыгодным для обеих сторон. По словам политика, вариант с давлением на того или другого участника переговоров недопустимо.

В начале декабря президент РФ Владимир Путин назвал условия Киева по транзиту газа неприемлемыми. Глава государства подчеркнул, что скорректировать позиции сторон удастся в ходе дальнейшего обсуждения вопроса.

