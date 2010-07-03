Медведев назвал условия заключения газового контракта с Киевом

Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов
Урегулирование вопросов поставок и транзита газа через Украину возможно только по "нулевому варианту", решение должно быть выгодным для обеих сторон, считает премьер России Дмитрий Медведев.
"Как говаривал известный монтер у Ильфа и Петра, соглашение есть продукт при полном непротивлении сторон. Невозможно что-то навязать... Невозможно договориться по газу и в то же время сказать: знаете что, вы нам еще заплатите деньги по всяким судебным решениям", – сказал он в интервью программе "Вести в субботу".
"Поэтому, хотят они этого или нет, очевидно, что в этом случае необходимо прийти к какому-то нулевому варианту... Нравится это выражение или нет, но это должно быть обоюдовыгодное решение для двух сторон", – отметил Медведев.
"Цена может быть ниже. Но для этого нужно договариваться", – резюмировал премьер.
Комментируя заявление из Киева о том, что им не нужны прямые поставки газа из России, потому что они получают все по реверсу, он не согласился, что такие высказывания повод не поставлять газ через Украину.
Премьер уверен, что Украина должна выполнять взятые международные обязательства вне зависимости от того, кто находится у власти в Киеве. По мнению Медведева, это касается и возврата России долга в три миллиарда долларов.
Судебные разбирательства между "Газпромом" и "Нафтогазом" продолжаются с 2014 года. Предметом спора являются контракты на поставку топлива из РФ от 2009 года.
Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" о контрактах на поставку и транзит газа. По иску о контрактах на поставки вердикт вынесен в пользу "Газпрома", а по иску о контрактах на транзит "Нафтогазу" присуждено 4,673 миллиарда долларов.
"Газпром" в итоге должен выплатить украинской компании 2,56 миллиарда долларов. Российская компания пыталасьоспорить решение, однако суд округа Свеа окончательно отклонил апелляцию.
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