Украина назвала условие решения газовых споров с Россией

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Киев согласен получать российский газ в счет погашения задолженности по решению Стокгольмского арбитража, заявил на своей странице в Facebook исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко по итогам переговоров с "Газпромом" в Вене.
По его словам, на этом условии Украина может подписать новый контракт на транзит. Кроме того, "Нафтогаз" готов отказаться от новых исковых требований, если долгосрочный контракт покроет все расходы.
Украинская компания также хочет получить компенсацию за "невыполнение "Газпромом" обязательств по текущим контрактам, добавил исполнительный директор.
Владимир Путин выразил надежду на то, что "Газпром" и "Нафтогаз" найдут решение по транзиту газа в страны Европы. Президент отметил, что ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2" не означает отказа России от транзита газа через Украину.
Судебные разбирательства между "Газпромом" и "Нафтогазом" продолжаются с 2014 года. Предметом спора являются контракты на поставку топлива из РФ от 2009 года.
В декабре 2017-го и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" о контрактах на поставку и транзит газа. По иску о контрактах на поставки вердикт вынесен в пользу "Газпрома", а по иску о контрактах на транзит "Нафтогазу" присуждено 4,673 миллиарда долларов.
"Газпром" в итоге должен выплатить украинской компании 2,56 миллиарда долларов. Российская компания попыталась оспорить решение, однако в ноябре суд округа Свеа окончательно отклонил апелляцию.
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