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Политика

29 ноября, 21:04

Новак ответил на предложение Украины выплатить долг по арбитражу газом

политика экономика

Фото: ТАСС/STEPHANIE LECOCQ/EPA

Министр энергетики РФ Александр Новак ответил на предложение Украины принять от "Газпрома" три миллиарда долларов по решению арбитража в виде поставок газа, сообщает РИА Новости.

Новак заявил, что не готов комментировать механизм, подчеркнув, что "это предмет обсуждения в целом пакета соглашений", а урегулирование задолженности – "одна из важнейших составляющих".

По словам министра, об этом в первую очередь должны договориться "Нафтогаз" и "Газпром". Новак также считает важным сначала договориться о пакетном соглашении с Украиной, а затем возвращаться к трехстороннему обсуждению с Еврокомиссией.

Глава ведомства также назвал конструктивными двусторонние переговоры, которые прошли накануне в Вене. Однако, по его словам, остаются вопросы технического характера, которые требуют дополнительного обсуждения.

Новак добавил, что новый раунд может состояться на следующей неделе. Сроки заключения нового контракта на транзит газа во многом зависят от Украины, так как ей предстоит сертифицировать своего нового оператора газотранспортной системы, подчеркнул Новак.

Ранее исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил о том, что Киев готов принять от "Газпрома" три миллиарда долларов по решению арбитража в виде поставок газа.

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