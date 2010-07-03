Путин счел неприемлемыми условия Киева по транзиту газа

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Владимир Путин заявил, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину, но условия, предложенные Киевом, счел экономически неприемлемыми.

"Но я надеюсь, что это запросная позиция, и удастся позиции как-то согласовать", – цитирует президента РФ РИА Новости.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что очередная трехсторонняя встреча по газу между РФ, Украиной и Еврокомиссией может состояться 5 декабря.

Министр отметил, что о предложении Украины принять от "Газпрома" три миллиарда долларов по решению арбитража в виде поставок газа, прежде всего, должны договориться компании.