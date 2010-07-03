Росстат заявил о росте экономики почти в два раза

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По предварительной оценке Росстата, экономика России в третьем квартале 2019 года выросла на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Рост за десять месяцев составил 1,1%. Об этом сообщается на сайте ведомства.

За первые три месяца текущего года ВВП вырос на 0,5% в годовом выражении, во втором квартале – на 0,9%. Уточненная оценка за третий квартал появится 12 декабря, отмечают в Росстате.

Ранее министерство экономического развития прогнозировало, что ВВП увеличится на 1,9%. Более высокие темпы роста экономики по сравнению с первым полугодием в Минэкономразвития объяснили увеличением запасов материальных оборотных средств, а также высокими урожаями в сельском хозяйстве.

Ранее экономисты усомнились в данных Росстата, которые показали резкий скачок реальных располагаемых доходов россиян на 3% в годовом выражении в третьем квартале этого года. Эксперты считают, что дело в несовершенстве методики расчета уровня благосостояния.

С 2014 года уровень доходов населения падал, но в 2018 году Росстат изменил методику расчета. Тогда был зафиксирован рост благосостояния россиян на 0,2%, а взрывной скачок доходов на 3% стал самым сильным квартальным ростом, по крайней мере, за последние пять лет.

