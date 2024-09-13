Набиуллина назвала главным внутренним риском для экономики РФ исчерпание рабочей силы

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Главным внутренним риском для экономики России является исчерпание производственных мощностей и рабочей силы, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в рамках пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

По ее словам, в этом случае любое дополнительное стимулирование спроса будет лишь способствовать дальнейшему росту цен при отсутствии расширения производства.

Вместе с тем, отметила Набиуллина, продолжают существовать риски со стороны инфляционных ожиданий. Они могут длительное время сохраняться на высоком уровне.

Также в числе проинфляционных рисков глава ЦБ указала на "возможное усиление геополитического давления". При этом более значительное замедление крупнейших экономик мира может стать причиной снижения спроса на сырьевые товары. Это окажет давление на российский экспорт, а следовательно, и на рубль, пояснила она.

Ранее Набиуллина заявила, что рост зарплат должен соответствовать повышению производительности труда. Таким образом он не приведет к разгону инфляции. При этом, по ее мнению, спрос на "рабочие руки" в стране останется высоким.

Между тем 13 сентября ЦБ повысил ключевую ставку до 19% годовых, на 100 базисных пунктов. Нынешнее инфляционное давление остается высоким, обратили внимание представители Банка. На этом фоне годовая инфляция может превысить прогнозный диапазон 6,5–7%.

Таким образом, повышение ставки было необходимо для возобновления процесса дезинфляции, снижения инфляционных ожиданий и возвращения инфляции к цели в 2025 году.