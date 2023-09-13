Неравенство зарплат в России снизилось до уровня 2019 года – исследование

Фото: depositphotos/Professor25

Разница между самыми низкими и самыми высокими средними зарплатами в России в текущем году снизилась до минимума с 2019 года. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование сети FinExpertiza.

Так, на сегодня заработок этих групп отличается в 7,7 раза: 22,7 тысячи против 173,7 тысячи рублей. В 2019 году данный показатель достигал 7,71, однако с приходом пандемии коронавируса он начал увеличиваться. В 2021 году на фоне восстановительного роста экономики этот тренд прервался.

На данный момент в наибольшей степени неравенство в доходах наблюдается в Москве, где зарплаты разнятся в 9,3 раза: 36,7 тысячи против 339,9 тысячи рублей.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что доходы россиян, включая реальные зарплаты, начали расти, однако они пока достаточно скромные.

Данные Росстата показали, что соотношение доходов жителей РФ с величиной прожиточного минимума составило 332,5% по итогам второго квартала этого года. Результат демонстрирует покупательную способность населения.

Мишустин заявил о выделении более 30 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников