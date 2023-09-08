Росстат сообщил, что покупательная способность доходов в РФ вернулась на уровень 2021 года

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Соотношение доходов жителей РФ с величиной прожиточного минимума составило 332,5% по итогам второго квартала этого года. Результат демонстрирует покупательную способность населения, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

"Он оказался выше, чем в досанкционном втором квартале 2021 года, когда показатель равнялся 331,6%. А во втором квартале прошлого года покупательная способность россиян снижалась до 317% прожиточного минимума", – говорится в сообщении.

По словам профессора Финансового университета при правительстве Александра Сафонова, рост покупательной способности обусловлен увеличением зарплат и сокращением безработицы.

Ранее Владимир Путин сообщил, что Россия попала в пятерку крупнейших экономик мира по итогам прошлого года. Президент добавил, что это произошло, несмотря на "пессимистические прогнозы" ряда экспертов.

Путин заявил, что уровень занятости и зарплат говорит о росте промышленности в РФ