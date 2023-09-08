Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве в сентябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Аналитики DWH, сварщики, токари, ортодонты и некоторые другие специалисты в текущем сентябре могут рассчитывать на наиболее высокие зарплаты в Москве. Об этом свидетельствуют результаты изучения базы вакансий сервисом "Работа.ру", с которыми ознакомилась Москва 24.

Так, самую высокооплачиваемую работу предлагают семейной паре. За помощь по хозяйству, в частности уборку по дому и стрижку газона, супруги могут рассчитывать на 250 тысяч рублей. При этом важно иметь опыт работы от трех лет, водительские права и рекомендательные письма.

Далее по уровню дохода следует вакансия ведущего аналитика DWH. Такому специалисту предлагают 245 тысяч рублей в месяц. Конкурентным преимуществом может стать опыт в проектировании, внедрении и эксплуатации аналитических систем, владение технологиями анализа данных, SQL, ETL.

На зарплату в 241 520 рублей может претендовать сварщик ручной дуговой сварки. Однако кандидату необходимо иметь опыт работы от 3 лет, диплом или удостоверение сварщика 4-го разряда. Между тем токарь-карусельщик в Москве может рассчитывать на доход в 220 тысяч рублей.

Ведущему инженеру самолетов, двигателей, авиационного и радиоэлектронного оборудования в одном из столичных аэропортов предлагают до 220 тысяч рублей в месяц. Специалисту предстоит заниматься обслуживанием самолетов Boeing 737 NG и RRJ95. При этом от него требуется наличие опыта не менее трех лет и высшего профильного образования.

На высокие зарплаты могут также претендовать и работники медицины. Например, в Москве стоматологу-ортодонту с опытом работы от трех лет предлагают зарплату от 200 тысяч рублей. Между тем няня-медсестра может зарабатывать 150–160 тысяч рублей, а куратор лечения – 180 тысяч рублей.

Такую же зарплату предлагают и технологу в одной из пекарен города. Успешному кандидату предстоит разрабатывать новый ассортимент хлебобулочных изделий, производить расчеты рецептур, внедрять в производство новые технологии и многое другое. Требуемый опыт – не менее пяти лет.

Ранее стало известно, что в России женщины чаще мужчин работают в одной компании более десяти лет. Причем в обоих случаях этот показатель относительно небольшой: 23 против 20%. Чаще всего россияне (30% респондентов) остаются в одной компании от трех до пяти лет.

