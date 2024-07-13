Кабмин снизил до 40% порог обязательной продажи валютной выручки экспортерами

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Правительство РФ смягчило требования об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, снизив порог до 40%, сообщается на сайте кабмина.

Ранее российские экспортеры должны были зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 60% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам. Теперь этот порог снижен до 40%.

Это произошло из-за стабилизации курса рубля и достижения достаточного уровня валютной ликвидности.

До этого кабмин смягчил требование о репатриации валютной выручки экспортерами 21 июня. Тогда порог репатриации для крупнейших российских экспортеров был снижен с 80 до 60%.

Ранее правительство продлило требование возвращения иностранной валюты до 30 апреля 2025 года для некоторых российских экспортеров. Такое решение, сделанное в конце апреля 2024 года, было обусловлено сохранением стабильного курса валют и финансового рынка, уточняли в правительстве.

