13 июля, 10:24Экономика
Кабмин снизил до 40% порог обязательной продажи валютной выручки экспортерами
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Правительство РФ смягчило требования об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, снизив порог до 40%, сообщается на сайте кабмина.
Ранее российские экспортеры должны были зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 60% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам. Теперь этот порог снижен до 40%.
Это произошло из-за стабилизации курса рубля и достижения достаточного уровня валютной ликвидности.
До этого кабмин смягчил требование о репатриации валютной выручки экспортерами 21 июня. Тогда порог репатриации для крупнейших российских экспортеров был снижен с 80 до 60%.
Ранее правительство продлило требование возвращения иностранной валюты до 30 апреля 2025 года для некоторых российских экспортеров. Такое решение, сделанное в конце апреля 2024 года, было обусловлено сохранением стабильного курса валют и финансового рынка, уточняли в правительстве.
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