Кабмин РФ смягчил требование о репатриации валютной выручки экспортерами

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Правительство России смягчило требование о репатриации валютной выручки экспортерами – возвращения денег в иностранной валюте на территорию страны. Об этом пишет "Газета.ру", ссылаясь на сайт кабмина.

По данным правительства, это произошло из-за стабилизации курса рубля и достижения уровня ликвидности валюты. Так, порог репатриации для крупнейших российских экспортеров был снижен с 80 до 60%.

Ранее российский кабмин продлил требование возвращения иностранной валюты до 30 апреля 2025 года для некоторых российских экспортеров. Такое решение, сделанное в конце апреля 2024 года, было обусловлено сохранением стабильного курса валют и финансового рынка, уточняли в правительстве.

