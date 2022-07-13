Москва с партнерами работает над созданием независимой рейтинговой организации – МИД РФ

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Западные рейтинговые агентства показали свою предвзятость, по сути они выполняют политический заказ. Об этом заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Бирический.

По его словам, создание действительно независимой рейтинговой организации, которая могла бы предоставлять объективную информацию об экономике и компаниях России и других стран, давно востребовано.

Ранее международное рейтинговое агентство Moody's заявило, что Россия допустила дефолт по внешним долговым обязательствам. Там уточнили, что 27 июня держатели суверенного долга России не получили купонные выплаты по выпускам еврооблигаций на сумму 100 миллионов долларов к моменту истечения 30-дневного льготного периода, что, согласно определению агентства, представляет собой дефолт.

До этого международное агентство S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с "ВВ+" до "CCC-". Также с "ВВВ-" до "CCC-" был понижен долгосрочный рейтинг в национальной валюте.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

