Завершена декларационная кампания государственных гражданских служащих Москвы

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Государственные гражданские служащие Москвы отчитались о своих доходах и расходах за 2020 год. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
В ведомстве рассказали, что в преддверии кампании с госслужащими провели работу, призванную минимизировать нарушения антикоррупционного законодательства. Участие в ней приняли больше 9 тысяч человек.
"В том числе подготовлен и направлен в органы исполнительной власти Москвы обзор типовых нарушений, допускаемых государственными гражданскими служащими при заполнении справок о доходах, проведены занятия, на которых до служащих доведены актуальные требования антикоррупционного законодательства", – пояснили в департаменте.
Декларационная кампания закончилась 30 апреля 2021 года, сейчас идет анализ полученной информации, после чего можно будет делать выводы о соблюдении служащими требований законодательства, заключили в пресс-службе.
В конце марта правительство России внесло в Госдуму законопроект об ужесточении антикоррупционного законодательства. Кабмин предлагает изымать деньги чиновников, если на их счетах окажется сумма, превышающая официальный доход за последние три года.
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