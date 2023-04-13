Экономист заявил, что центром мирового развития становится Юго-Восточная Азия

Фото: depositphotos/SergeyNivens

Кандидат экономических наук Михаил Беляев оценил информацию, опубликованную Главным таможенным управлением Китая, по которой товарооборот между Москвой и Пекином увеличился на 38,7%. Он заявил, что центром мирового развития начинает становиться Юго-Восточная Азия.

"Китай – это наше основное магистральное направление, над которым мы сейчас работаем. Речь идет о том, что мы переориентировали наши поставки на растущие рынки", – цитирует его RT.

По словам эксперта, Китай является растущим и перспективным рынком. В свою очередь, европейский рынок остановился, считает экономист.

"Товарооборот больше 38% – это неожиданно высокие цифры, но это может только радовать. Развивается на пользу двум странам", – добавил Беляев.

До этого сообщалось, что Россия нарастила поставки платины в Китай в январе – феврале 2023 года в 279 раз, в годовом выражении – до 1,67 тонны, а в денежном – в 265 раз, до 53 миллионов долларов. Объемы поставок палладия увеличились в 8,5 раза, с 0,32 до 2,72 тонны, в деньгах – в 5,6 раза.

Ранее Владимир Путин назвал завистниками тех, кто предрекает России зависимость от Китая. Он добавил, что на протяжении многих десятилетий были желающие настроить Китай против СССР и России, и наоборот.



Путин и Си Цзиньпин подписали два совместных документа

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!