Фото: kremlin.ru

Владимир Путин назвал завистниками тех, кто предрекает России зависимость от Китая, сообщает телеканал "Россия 1".

В эфире телеканала президент РФ выразил несогласие, что Москва может оказаться под серьезным влиянием Пекина.

"Это не скептики, а завистники. Почему? Потому что зависимость, скажем, той же европейской экономики от Китая – она усиливается гораздо большими темпами, чем российская, гораздо большими", – сказал глава государства.

По словам Путина, у Китая с объединенной Европой товарооборот увеличивается быстрыми темпами, поэтому необходимо, что они думали о себе.

Глава российского государства добавил, что на протяжении многих десятилетий были желающие настроить Китай против СССР и России, и наоборот. Однако Москва и Пекин понимают, в каком живут мире.

"Мы очень дорожим нашими отношениями и уровнем, которого достигли за последние годы", – сказал Путин.

Ранее Владимир Путин опроверг утверждения, что сотрудничество России и Китая представляет угрозу для Запада.

Президент России отметил, что с Китаем не создается никакого военного союза. Страны имеют сотрудничество и в сфере военно-технического взаимодействия, однако оно прозрачно.



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