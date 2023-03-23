Россия нарастила поставки платины в Китай в 279 раз

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Россия нарастила поставки платины в Китай в январе – феврале 2023 года в 279 раз, в годовом выражении – до 1,67 тонны, а в денежном – в 265 раз, до 53 миллионов долларов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Главного таможенного управления Китая.

Также отмечается, что объемы поставок палладия увеличились в 8,5 раза, с 0,32 до 2,72 тонны, в деньгах – в 5,6 раза, с 27 до 152 миллионов долларов.

"Поставки еще одного металла платиновой группы родия, который, как и палладий, используется в производстве катализаторов различного назначения, в физическом выражении выросли в семь раз с 26,2 килограмма, до 0,19 тонны, в деньгах – в шесть раз, с 13 до 76 миллионов долларов", – уточняется в данных китайской таможни.

Однако, в 2022 году поставки платины в Китай снизились на 33%, до 8,99 тонны. В денежном выражении сокращение произошло почти вдвое, до 280,1 миллиона долларов. При этом поставки палладия и родия выросли на 43 и 67%, до 9,03 и до 0,52 тонны соответственно. В деньгах – до 583,8 и 238,5 миллиона долларов соответственно. Федеральная таможенная служба (ФТС) России прекратила публиковать статистику по экспорту и импорту после начала СВО на Украине и введения западных санкций.

Отмечается, что на мировом рынке палладия Россия занимает 40%, а самым крупным российским производителем металлов платиновой группы является "Норильский никель". Однако в пресс-службе компании отказались комментировать динамику поставок металлов, так как данная информация является коммерчески чувствительной.

Ранее сообщалось, что Россия стала лидером по поставкам природного газа в Китай в январе 2023 года. В январе 2023 года "Газпром" поставил по трубопроводу "Сила Сибири" в Китай почти 2 миллиарда кубометров газа. Кроме того, были поставлены еще 770 миллионов кубометров газа в сжиженном виде.

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