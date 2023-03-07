Товарооборот между ЕС и Россией в 2022 году достиг максимума за 8 лет

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Товарооборот России и Евросоюза по итогам 2022 года достиг максимума за восемь лет, а импорт товаров из России почти достиг исторического максимума. Об этом со ссылкой на данные Евростата сообщает РИА Новости.

Импорт товаров из РФ в ЕС в 2022 году достиг 203,4 миллиарда евро. Это на 230 миллионов меньше исторического максимума 2012 года, когда Россия продала товаров в Европу на 203,6 миллиарда евро, следует из данных Евростата.

Экспорт же из ЕС в Россию в 2022 году рухнул почти на 40% и составил минимальные с 2005 года 55,2 миллиарда евро. Однако общий товарооборот между Европой и РФ составил 258,6 миллиарда евро, что является максимальным показателем с 2014 года.

Ранее сообщалось, что товарооборот между Россией и ОАЭ вырос почти на 70% в 2022 году. Специалисты зафиксировали резкий рост поставок электроники.

Торговый оборот России с Китаем в 2022 году также вырос на 29% и достиг рекордных 190 миллиардов долларов. За отчетный период Китай ввез на территорию России товары на сумму 76,1 миллиарда долларов, что на 12,8% больше, чем год назад. Поставки из РФ в КНР увеличились на 43,4%, достигнув показателя 114,1 миллиарда долларов.



Товарооборот между Россией и ОАЭ вырос почти на 70% в 2022 году

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