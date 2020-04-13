Володин заявил, что в Госдуме поддержат малый и средний бизнес

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В нижней палате парламента сформируют межфракционную комиссию. Она будет заниматься вопросами, связанными с поддержкой малого и среднего бизнеса, передают "Дни.ру" заявление спикера Вячеслава Володина.

"Для того чтобы оказывать в постоянном режиме помощь предприятиям малого и среднего бизнеса, в режиме постоянного диалога вырабатывать предложения", – уточнил парламентарий по итогам заседания Совета Госдумы.

Планируется, что в состав новой комиссии войдут представители всех думских фракций и профильных комитетов.

Как отметил Володин, данная структура будет работать в постоянном режиме. "Поэтому те, кто выбирает для себя работу в этой комиссии, должны заранее спланировать свою деятельность таким образом, что у них не будет отпусков", – обратил внимание депутат.

Ранее стало известно, что власти Москвы выделят 25 миллиардов рублей на поддержку бизнеса.

Кроме того, недавно был утвержден второй пакет мер антикризисной поддержки бизнеса.