Рубль частично компенсировал снижение к доллару

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Рубль частично компенсировал снижение против доллара и вырос по отношению к евро на фоне падения последнего на форексе. Об этом свидетельствуют последние данные Московской биржи.

Отмечается, что давление на рубль происходило из-за снижения рынка нефти, начала покупки валюты Минфином РФ и не очень удачных аукционов по размещению облигаций федерального займа.

Отмечается, что вечером курс доллара повышался на 8 копеек – до 73,62 рубля. Курс евро снижался на 16 копеек и составлял 89,63 рубля. Максимальный показатель стоимости доллара 13 января составил 73,98 рубля, евро – 90,07 рубля.

Ранее сообщалось, что рубль является самой недооцененной валютой мира в соответствии с "индексом бигмака". Отмечалось, что бигмак в США стоит в среднем 5,66 доллара, а в России – 135 рублей (1,81 доллара). Чтобы уравновесить стоимость, доллар должен стоить 23,85 рубля, однако на самом деле он гораздо дороже.