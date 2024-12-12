Центробанк предложил ввести досудебное разбирательство для некоторых должников

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Центробанк России предложил ввести процедуру досудебного разбирательства для должников, попавших в трудную ситуацию. Об этом заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин на парламентских слушаниях в Госдуме, передает ТАСС.

Чистюхин считает важным сформировать культуру взаимоотношений финансовых организаций с клиентами. Необходимо, чтобы компании были клиентоориентированными, а их политика была настроена на долгосрочное сотрудничество для поддержки попавших в сложную жизненную ситуацию заемщиков, уточнил он.

По его словам, процедура досудебного разбирательства должна быть внедрена для обеспечения более эффективного применения комплексного урегулирования задолженности и охвата всех кредиторов.

В апреле 2025 года Банк России сможет ограничивать выдачу рискованных ипотечных и автокредитов благодаря одобренному Советом Федерации закону. Таким образом, регулятор получит право устанавливать для кредитных и микрофинансовых организаций макропруденциальные лимиты в ипотеке и автокредитовании.

При этом у российских банков есть источники дохода для выплат высоких процентов по долгосрочным вкладам, сказал зампредседателя Центробанка Филипп Габуния. В противном случае, подчеркнул он, банки бы не привлекали такие депозиты.