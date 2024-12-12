Сенатор Епифанова: ЦБ может оставить или поднять ключевую ставку на ближайшем заседании

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Центральный Банк РФ может оставить ключевую ставку 21% или повысить ее до 22–26% на заседании 20 декабря, заявила сенатор Ольга Епифанова в беседе с "Газетой.ру".

Банку России предстоит принять решение по ставке, которое уведет экономику от негативных процессов, подчеркнула сенатор. В условиях, когда из-за новых санкций инфляционные ожидания остаются высокими, а потребительская корзина россиян на 30% состоит из импортных товаров, ситуация остается сложной.

"Если суммировать весь диапазон экспертных оценок, вилка повышения ставки может составить от 22% и даже до 26%. Хотя, конечно, нельзя исключать и техническую заморозку ставки на уровне 21%", – подчеркнула Епифанова.

По ее мнению, увеличение ключевой ставки – еще один способ снизить темпы роста цен. Она отметила, что в долгосрочной перспективе это обычно приводит к замедлению роста цен, хотя для достижения такого результата требуется время.

В связи с повышением ключевой ставки становится более привлекательным размещение денежных средств в рублях. Однако, по словам Епифановой, это может привести к уменьшению рублевой массы в обращении и, как следствие, к укреплению национальной валюты.

Центробанк РФ 25 октября резко повысил ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до рекордного уровня в 21% годовых. Годовая инфляция, по оценке на 21 октября, составила 8,4% и по итогам 2024 года ожидается в диапазоне 8,0–8,5%.

В свою очередь, глава Сбербанка Герман Греф заявил, что жесткая денежно-кредитная политика станет колоссальным вызовом бизнесу РФ в 2025 году. По его мнению, снижение ключевой ставки прогнозируется не ранее второй половины года.