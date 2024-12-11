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11 декабря, 13:56

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Экономист Масленников: ключевую ставку в декабре могут повысить до 23%

Экономист спрогнозировал, что будет с ключевой ставкой ЦБ в декабре 2024 года

Фото: 123RF/dacosta

Банк России может повысить ключевую ставку до 23% в декабре 2024 года. Такой прогноз в разговоре с Москвой 24 озвучил экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.

Последнее в этом году заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке состоится 20 декабря. В настоящее время она составляет 21%. Ранее в ЦБ поясняли, что ее приходится поднимать для борьбы с инфляцией.

По словам Масленникова, большинство прогнозистов и аналитиков ожидают, что регулятор в конечном итоге поднимет ставку. Более того, это допускали и сами представители ЦБ, но подчеркивали, что решение пока не предопределено.

"Обесценивание рубля подтолкнуло инфляцию вверх: за год он просел больше чем на 20%. При этом есть определенная интрига, на сколько вырастет ставка", – отметил эксперт.

Я полагаю, что ее увеличат с 21 до 23%. Также в Банке России пошлют сигналы по дальнейшим решениям касаемо ключевой ставки и перечислят факторы, которые могут стимулировать инфляцию в будущем году или же ее притормаживать.
Никита Масленников
экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий

По мнению Масленникова, иных вариантов, кроме повышения ключевой, практически нет.

"В конце года формируется очень сильный инфляционный импульс, который переходит в начало следующего: повышенные бюджетные расходы, бонусы и 13-е зарплаты, индексация социальных пособий. Все это создает достаточно серьезное инфляционное давление. Поэтому думаю, что повышение ставки остается безальтернативным. Вопрос, на сколько", – указал Масленников.

Ранее депутат Мособлдумы Анатолий Никитин спрогнозировал, что в 2025 году средний уровень ключевой ставки составит 17–21%. Такое предположение он сделал, основываясь на сохраняющихся инфляционных рисках и необходимости поддержания финансовой стабильности.

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Медведева Светлана

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