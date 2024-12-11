Экономист Масленников: ключевую ставку в декабре могут повысить до 23%

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Банк России может повысить ключевую ставку до 23% в декабре 2024 года. Такой прогноз в разговоре с Москвой 24 озвучил экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.

Последнее в этом году заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке состоится 20 декабря. В настоящее время она составляет 21%. Ранее в ЦБ поясняли, что ее приходится поднимать для борьбы с инфляцией.

По словам Масленникова, большинство прогнозистов и аналитиков ожидают, что регулятор в конечном итоге поднимет ставку. Более того, это допускали и сами представители ЦБ, но подчеркивали, что решение пока не предопределено.

"Обесценивание рубля подтолкнуло инфляцию вверх: за год он просел больше чем на 20%. При этом есть определенная интрига, на сколько вырастет ставка", – отметил эксперт.





Никита Масленников экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Я полагаю, что ее увеличат с 21 до 23%. Также в Банке России пошлют сигналы по дальнейшим решениям касаемо ключевой ставки и перечислят факторы, которые могут стимулировать инфляцию в будущем году или же ее притормаживать.

По мнению Масленникова, иных вариантов, кроме повышения ключевой, практически нет.

"В конце года формируется очень сильный инфляционный импульс, который переходит в начало следующего: повышенные бюджетные расходы, бонусы и 13-е зарплаты, индексация социальных пособий. Все это создает достаточно серьезное инфляционное давление. Поэтому думаю, что повышение ставки остается безальтернативным. Вопрос, на сколько", – указал Масленников.

Ранее депутат Мособлдумы Анатолий Никитин спрогнозировал, что в 2025 году средний уровень ключевой ставки составит 17–21%. Такое предположение он сделал, основываясь на сохраняющихся инфляционных рисках и необходимости поддержания финансовой стабильности.

