Инвестор Роджерс допустил, что следующие 2–3 года станут худшими для мировой экономики

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Следующие 2–3 года могут оказаться худшими для мировой экономики, заявил известный американский инвестор Джим Роджерс. По его словам, это связано с чрезмерным объемом накопленных долгов.

"Так много долговых обязательств по всему миру сформировалось с 2009 года. <...> У нас вновь будут экономические проблемы", – приводит слова эксперта РИА Новости.

Роджерс читает, что предстоящий период окажется настолько сложным, что должен стать поводом для беспокойства.

Ранее исследователи Института международных финансов не исключили, что в 2023 году мировая экономика вырастет на 1,2%. Это сравнимо с показателем финансового кризиса 2008–2009 годов.

До этого экономист Никита Масленников допустил, что в следующем году году мировая экономика может погрузиться в новый глобальный кризис для преодоления которого властям государств придется прибегнуть к тем же инструментам защиты населения, которые использовались в 2008–2009 годах.



"Деньги 24": новый мировой финансовый кризис

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