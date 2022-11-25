Аналитики предсказали мировой экономике откат до уровня финансового кризиса 2008 года

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Мировая экономика вырастет на 1,2% в 2023 году. Это сравнимо с показателем финансового кризиса 2008–2009 годов, выяснили исследователи Института международных финансов.

Они добавили, что такой прогноз связан с влиянием российской спецоперации.

"Наш базовый сценарий заключается в том, что боевые действия затянутся до 2024 года", – цитирует аналитиков Bloomberg.

По мнению экспертов, экономика государств еврозоны снизится на 2%, США – вырастет на 1%. Увеличение ВВП стран Латинской Америки может достичь 1,2% в 2023 году.

Ранее экономист Никита Масленников допустил, что в 2023 году мировая экономика может погрузиться в новый глобальный кризис. По его словам, для преодоления кризиса властям придется прибегнуть к тем же инструментам защиты населения, которые использовались в 2008–2009 годах.



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