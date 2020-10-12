ЕФСР одобрил выделение Белоруссии кредита на 500 млн долларов

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Евразийский фонд стабилизации и развития одобрил выделение Белоруссии кредитных средств в размере 500 миллионов долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минфина РФ.

Выплата займа Белоруссией рассчитана на срок до 10 лет. В ведомстве отметили, что кредит обусловлен прогнозируемым дефицитом консолидированного бюджета республики.

В Минфине отметили, что выделение средств Белоруссии позволит ей "предотвратить снижение валовых международных резервов ниже целевого уровня Национального банка страны".

Ранее Совет Европейского союза согласовал введение санкций против РБ, если в стране не улучшится ситуация. В заявлении также сообщалось о том, что протестное движение в Белоруссии получит дополнительное финансирование со стороны интеграционного объединения.

В Белоруссии продолжаются акции протеста. Они начались в связи с проведением 9 августа президентских выборов. Согласно их результатам, победу одержал Лукашенко, получивший 80,1% голосов.