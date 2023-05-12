В Нацбанке Казахстана заявили о проблемах для страны из-за санкций против РФ

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Антироссийские санкции создают проблемы для Казахстана. Об этом заявил зампред Нацбанка страны Акылжан Баймагамбетов в интервью порталу Orda.kz.

По его словам, ограничительные меры в некоторой степени негативно отражаются на экономической активности Казахстана в определенных направлениях.

Баймагамбетов добавил, что власти страны пытаются сохранять нейтральную позицию, однако Россия является самым крупным торговым партнером Казахстана. Правительство республики стремится не допустить того, чтобы Казахстан использовали как инструмент обхода санкций, заявил он.

Зампред Нацбанка также отметил, что в номинальном исчислении в плане объемов экспорта в РФ не наблюдается рост в годовом исчислении в 2022 году по сравнению с 2021 годом.

Ранее СМИ сообщали о том, что стоимость зарубежной бытовой техники может вырасти, если Казахстан ужесточит ограничения на параллельный импорт.

До этого стало известно, что параллельный импорт в Россию привел к нехватке складов в СНГ. Уточнялось, что спрос на складские площади в странах СНГ со стороны российских ретейлеров вырос в два раза и найти подходящие объекты становится все сложнее.

В РФ может подорожать зарубежная бытовая техника из-за поставок в обход Казахстана