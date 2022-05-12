Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 64 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже упал ниже 64 рублей впервые с февраля 2020 года.

При этом курс евро снизился до 66 рублей. Такого показателя европейская валюта достигла впервые с июня 2017 года.

Ранее Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что в текущем году курс рубля демонстрирует лучшую динамику среди всех валют мира.

До этого агентство Bloomberg заявило, что российский рубль стал лучшей мировой валютой по укреплению к американскому доллару в 2022 году. Курс рубля с начала года увеличился на 11% и обошел по этому показателю бразильский реал, который прибавил к доллару 9%.

Однако, по словам экспертов, биржевой курс может не соответствовать реальному курсу валют.