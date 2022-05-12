Курс евро на Мосбирже упал до 67 рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс евро в ходе торгов на Мосбирже снизился до 67 рублей впервые с июня 2017 года. Об этом свидетельствуют данные площадки.

К 16:15 по московскому времени курс европейской валюты опустился до 66,99 рубля, однако спустя несколько минут его падение замедлилось и показатель поднялся до 67,08 рубля. В общей сложности в ходе торгов 12 мая евро упал на 3,42 рубля.

Тем временем курс доллара продемонстрировал снижение на 2,52 рубля, до 64,68 рубля.

Ранее курс доллара в ходе торгов на российской площадке упал до 65 рублей впервые с февраля 2020 года. По данным на 14:48, американская валюта потеряла 3,27%.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер допустил, что российская валюта может укрепиться до 60 рублей за доллар и до 65 рублей – за евро. Он объяснил дисбаланс спроса и предложения валют влиянием санкций и контрмер.