Экономист назвал хорошей новостью прогноз МВФ о росте ВВП России

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Экономист Михаил Беляев назвал хорошей новостью прогноз Международного валютного фонда о росте ВВП России на 0,7% в текущем году. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Эксперт объяснил, что ВВП может опосредованно влиять на доходы обычных граждан.

"Совсем уж прямой зависимости между ростом реальных доходов населения и ростом ВВП нет, поскольку от прироста производства до кошелька простого человека проходит несколько итераций, да и 0,7% – это небольшой рост, но новость все равно позитивная", – отметил он.

Беляев добавил, что рост экономики свидетельствует об исправной и стабильной работе предприятий, которые готовы принимать новых сотрудников и платить больше налогов. Работники, в свою очередь, могут просить об увеличении оплаты их труда. Кроме того, рост цен в таких условиях, как правило, замедляется, рассказал эксперт. Все это дает реальную возможность для роста дохода обычных граждан, резюмировал специалист.

11 апреля стало известно, что Международный валютный фонд улучшил прогноз по росту российского ВВП в 2023 году до 0,7%. Вместе с тем, по прогнозу МВФ, в 2024 году рост российского ВВП ожидается до 1,3%.

Прогнозируемый рост показателя был пересмотрен на 0,4 процентного пункта и снижен на 0,8 процентного пункта в 2024 году в сравнении с оценочными данными в январе.

В свою очередь, Владимир Путин отметил, что правительство РФ на фоне позитивной статистики тоже улучшило прогноз социально-экономического развития государства. Президент заявил, что при подготовке бюджета на этот год кабмин исходил из ожидаемого снижения ВВП на 2,9% в 2022 году и на 0,8% – в 2023-м.



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