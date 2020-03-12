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Экономика

14:40

Москву назвали лидером по количеству онлайн-касс

экономика финансы город

Фото: depositphotos/elwynn

В Москве широко распространены онлайн-кассы. На столицу приходится 324 тысячи устройств, сообщил заммэра города по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

"Онлайн-кассы используют 72 тысячи юридических лиц и 65,5 тысячи индивидуальных предпринимателей. В Москве расположена каждая десятая функционирующая в России онлайн-касса", – заявил заммэра.

Ефимов отметил, что с 2016 года, когда начали применять онлайн-кассы, через них совершили расчеты на сумму свыше 18 триллионов рублей. Он также подчеркнул, что онлайн-кассы позволяют предпринимателям оптимизировать процесс администрирования бизнеса и снизить бухгалтерские расходы.

На данный момент применение онлайн-касс является обязательным для организаций, работающих в сфере розничной торговли, общественного питания и услуг. Еще в сентябре 2019 года их использовали 130 тысяч налогоплательщиков.

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