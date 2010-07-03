В Москве онлайн-кассы применяют 130 тысяч налогоплательщиков

15:25
15:25
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве онлайн-кассы применяют уже 130 тысяч налогоплательщиков, общее количество работающих в столице онлайн-касс превышает 313 тысяч, сообщили в пресс-службе департамента экономической политики и развития города.
"Каждая десятая функционирующая в России онлайн-касса расположена в Москве", – подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Денис Тихонов.
Он напомнил, что онлайн-кассы начали вводить поэтапно с 2016 года. 1 июля 2019 года завершился последний этап по их внедрению. Сейчас онлайн-кассы обязаны иметь почти все организации в сфере розничной торговли, общественного питания и услуг. Отсрочку до июля 2021 года получили индивидуальные предприниматели без сотрудников, которые продают товары своего производства или самостоятельно оказывают услуги.
По словам министра, применение онлайн-касс способствует росту прозрачности платежей и увеличивает налоговые поступления. С начала кассовой реформы через онлайн-кассы в Москве прошли платежи на сумму 14,1 триллиона рублей, отметил Тихонов. Кроме того, онлайн-кассы облегчают административную нагрузку на предпринимателей.
"Благодаря тому, что сведения о расчетах оперативно поступают в налоговую службу, у бизнеса отпала необходимость в нескольких формах отчетности. Сократится и число налоговых проверок предпринимателей: теперь налоговые органы могут видеть расчеты онлайн и концентрироваться на отдельных рисках, а не проверять компанию полностью", – добавил министр. Он также уточнил, что онлайн-кассы повышают и уровень защиты прав потребителей, так как позволяют покупателю доказать факт покупки, даже если потерян чек.
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