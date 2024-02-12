Курс биткоина превысил 50 тыс долларов впервые с конца 2021 года

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Цена биткоина выросла более чем на 3% впервые с декабря 2021 года. Она превысила 50 тысяч долларов, следует из данных торгов биржи Binance.

По состоянию на 20:25 по московскому времени биткоин поднимался на 3,37% и составил 49 928 долларов. Минутами ранее он достигал 50 080 долларов впервые с 28 декабря 2021 года.

Как отметил портал CoinMarketCap, стоимость биткоина увеличивалась на 3,44%, до 49 981 доллара за сутки.

8 января биткоин начал продаваться выше 46 тысяч долларов впервые с 4 апреля 2022 года. На 21:48 по московскому времени стоимость биткоина росла на 5,83%, до 46 769 долларов.

Ранее стало известно, что криптобиржа Binance перестанет поддерживать операции с рублем с 31 января 2024 года. Отмечалось, что биржа прекратит поддержку на собственном сервисе P2P, а также не будет ставить рубль в торговые пары.

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