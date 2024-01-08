08 января, 22:06Экономика
Курс биткоина превысил 46 тыс долларов впервые с 4 апреля 2022 года
Фото: depositphotos/ulchik74
Биткоин начал продаваться выше 46 тысяч долларов впервые с 4 апреля 2022 года. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk.
На 21:48 по московскому времени стоимость биткоина росла на 5,83%, до 46 769 долларов.
2 января курс биткоина в ходе торговой сессии превысил 45 тысяч долларов. Последний раз подобный показатель фиксировали в апреле 2022 года.
До этого стало известно, что криптобиржа Binance перестанет поддерживать операции с рублем с 31 января 2024 года. Отмечалось, что биржа прекратит поддержку на собственном сервисе P2P, а также не будет ставить рубль в торговые пары.
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