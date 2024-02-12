FT рассказала о секретном клубе глав крупнейших банков Европы

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Бывшие участники Международного института банковских исследований (Institut International d'Etudes Bancaires, IIEB) критикуют его за расточительство и непрозрачность, пишет газета The Financial Times.

По информации журналистов, IIEB был создан в Париже в 1950 году главами крупных финансовых организаций Франции, Швейцарии, Бельгии и Нидерландов, чтобы регулярно обсуждать важные отраслевые вопросы. В их числе – важные и деликатные темы по слиянию и поглощению фирм, а также формированию глобальной политики.

В СМИ заявили, что IIEB это не только площадка для обсуждения между финансистами, но и элитный светский клуб, чьи участники посещают частные экскурсии по различным достопримечательностям. При этом деятельность клуба практически никак не освещается СМИ, а у самого IIEB нет своего сайта с темами встреч и протоколами заседаний, указывают журналисты.



Одно из таких мероприятий прошло в элитном отеле в шведском Стокгольме в 2010 году, подчеркнули в источнике. Банкирам предложили праздничный ужин и поход в оперный театр, а их женам – тур по магазинам, уверены авторы статьи.

Подчеркивается, что один из организаторов – председатель шведского банка Пер Боман, незадолго до встречи покинул клуб в знак своего протеста. Он подверг его критике и отметил, что ранее организация служила целям для сближения европейских банков.

В конце октября 2023 года, по информации журналистов, в швейцарском отеле встречались 40 самых влиятельных банкиров Европы, а на самом мероприятии были глава Минфина страны и управляющий местным Центробанком. Уточняется, что собравшиеся обсуждали в том числе крушение одного из старейших банков государства Credit Suisse.

По словам авторов статьи, в рамках подобных мероприятий представители банковской сферы встречаются с лидерами разных стран – британским принцем Эндрю, турецким лидером Реджепом Тайип Эрдоганом и президентом Италии Серджо Маттареллой.

Между тем IIEB провело единственное мероприятие в РФ в 2013 году, уточнили в СМИ. Журналисты уверены, что среди гостей был тогдашний премьер-министр России Дмитрий Медведев, который ныне занимает должность замглавы Совбеза РФ.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия и Европейский инвестиционный банк планируют вложить 1,5 миллиарда евро для формирования транспортного коридора из региона в обход России. Протяженность коридора может составить 11 000 километров.

По словам главы международной редакции журнала L’Express Шарля Аке, российская экономика растет быстрее европейской. За год промышленное производство в РФ увеличилось на 7,5%, несмотря на антироссийские санкции.

Владимир Путин до этого подчеркивал, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) России по итогам 2023 года может оказаться выше 3,5%.





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