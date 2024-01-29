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Еврокомиссия и Европейский инвестиционный банк планируют вложить 1,5 миллиарда евро в объекты стратегической транспортной инфраструктуры в Центральной Азии для формирования транспортного коридора из региона в обход РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампредседателя ЕК, еврокомиссара по вопросам торговли Валдиса Домбровскиса.

"Транспортный коридор протяженностью 11 тысяч километров должен соединить наши регионы с продолжительностью пути в 15 суток или менее. Мы должны сделать этот коридор конкурентоспособным", – подчеркнул он.

По словам еврокомиссара, позже будут подписаны необходимые меморандумы о взаимопонимании.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Евросоюз не скрывает своих планов вытолкнуть РФ из Центральной Азии и Закавказья, однако у организации ничего не выйдет. Как отметил глава ведомства, заявления лидеров Запада являются хамскими.

До этого СМИ сообщили, что Владимир Путин чувствует себя уверенно в отношениях с союзниками из Центральной Азии, несмотря на разрушительные действия Запада. Авторы статьи подчеркнули, что желание выстроить крепкие партнерские взаимоотношения с Россией становится причиной, по которой страны Центральной Азии не хотят идти на поводу у Запада в геополитических вопросах.

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