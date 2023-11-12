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Евросоюз не скрывает своих планов вытолкнуть РФ из Центральной Азии и Закавказья, однако у организации ничего не выйдет. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в телеграм-канале Павла Зарубина.

"Мы здесь исторически, никуда не исчезнем. Наши партнеры, союзники это прекрасно знают", – подчеркнул он.

Как отметил глава ведомства, заявления лидеров Запада являются хамскими.

До этого СМИ сообщили, что Владимир Путин чувствует себя уверенно в отношениях с союзниками из Центральной Азии, несмотря на разрушительные действия Запада. Авторы статьи подчеркнули, что желание выстроить крепкие партнерские взаимоотношения с Россией становится причиной, по которой страны Центральной Азии не хотят идти на поводу у Запада в геополитических вопросах.

Президент РФ 9 ноября прибыл с визитом в Астану. Планировалось, что он проведет переговоры со своим коллегой Касым-Жомартом Токаевым, а затем подпишет ряд документов. Затем президенты России и Казахстана выступили на пленарном заседании форума, а Токаев организовал официальный прием.

Лидеры Узбекистана и Казахстана приехали в подмосковную резиденцию президента РФ