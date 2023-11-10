В США оценили уверенность Путина в отношениях с союзниками в Центральной Азии

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Владимир Путин чувствует себя уверенно в отношениях с союзниками из Центральной Азии, несмотря на разрушительные действия Запада. Об этом сообщила журналист американского телеканала CNBC Холли Элиатт, которая отреагировала на визит президента РФ в Казахстан, состоявшийся 9 ноября.

"На этой неделе Россия дала понять, что она не будет терпеть действия Запада, направленные на подрыв ее связей с Центральной Азией", – отметила она.

Также обозреватель уточнила, что российский лидер "по-прежнему уверен в себе", а Россия находится в надежной позиции в политических и экономических отношениях с соседями по СНГ.

Кроме того, Элиатт подчеркнула, что желание выстроить крепкие партнерские взаимоотношения с Россией становится причиной, по которой страны Центральной Азии не хотят идти на поводу у Запада в геополитических вопросах.

Президент РФ 9 ноября прибыл с визитом в Астану. Планировалось, что он проведет переговоры со своим коллегой Касым-Жомартом Токаевым, а затем подпишет ряд документов. Затем президенты России и Казахстана выступили на пленарном заседании форума, а Токаев организовал официальный прием.

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