В Германии предрекли новую мировую экономическую войну – СМИ

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Миру может грозить новая экономическая война в связи с изменившимся валютным ландшафтом. Таким мнением для германского издания WirtschaftsWoche Heute поделился автор Вернер Плумпе.

Журналист напомнил о словах бывшего французского лидера Валери Жискар д’Эстена, который заявлял, что Вашингтону предоставлены непомерные привилегии положения доллара как мировой резервной валюты, в то время как остальные государства должны постоянно финансировать дефицит торгового баланса.

"Если бы США, как большинству других стран, приходилось регулярно финансировать этот дефицит, то они вряд ли бы они смогли покрывать дефицит платежного баланса. Скорее им пришлось бы резко сократить импорт", – отметил Плумпе.

По мнению автора, такая привилегия вместе со страхом потерять ее на фоне постоянных изменений подталкивают американскую сторону к агрессии. Плумпе считает, что у США стоит цель сохранить такое послабление. В этой связи можно объяснить внешнеполитические действия Вашингтона, например, когда Белый дом старался подавить конкурирующие валютные и экономические системы.

Причем последствия, подчеркнул эксперт, ждут в первую очередь всю Европу. Она как раз и окажется между двумя фронтами.

Ранее стало известно, что госдолг США по итогам 2022 года оказался равен совокупной задолженности правительств 13 крупнейших стран и превысил российский в 107 раз. Показатель достиг отметки в 31,42 триллиона долларов.