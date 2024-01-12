РФ готовит судебный иск для защиты активов ЦБ от конфискации Западом – СМИ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Россия готовит судебный иск с целью защитить активы Центробанка от попыток США и Европы конфисковать их в пользу Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимных источников в Москве.

По данным агентства, речь идет о сумме в 300 миллиардов долларов. Однако российские чиновники считают, что изъятие замороженных активов маловероятно. Несмотря на это, ЦБ планирует заключить соглашение с международными юридическими фирмами о предоставлении интересов РФ в случае судебного разбирательства.

В материале также уточняется, что российская сторона заказывала экспертные заключения с анализом зарубежного законодательства и соответствующих прецедентов в других странах.

Источники агентства добавили, что подобный шаг позволит защитить российские средства от передачи Украине. Они также считают, что у Запада нет законных оснований для конфискации средств и мало шансов выиграть дело в суде.

До этого стало известно, что в Белом доме поддержали законопроект о конфискации замороженных российских активов. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя такое заявление, сообщил, что это станет шагом к подрыву доверия международных инвесторов к США.

По словам представителя Кремля, подобные действия являются незаконными и не могут остаться без глубоких последствий. Он заявил, что США подобным образом подрывают и свой финансовый авторитет.

