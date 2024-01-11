Песков отреагировал на решение США поддержать изъятие российских активов

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Поддержка Вашингтоном изъятия российских активов – это шаг к подрыву доверия международных инвесторов к США, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Конечно, речь идет о весьма провокационном заявлении, которое анонсирует возможность незаконных действий в отношении нашей собственности, в отношении наших активов. Это не может не иметь глубоких последствий. Мы об этом говорили", – подчеркнул он.

Песков сделал акцент на том, что Соединенные Штаты подрывают таким образом свой финансовый авторитет, а также доверие к ним со стороны инвесторов.

Ранее агентство Bloomberg написало, что администрация американского лидера Джо Байдена высказалась в поддержку законопроекта, по которому планировалось осуществить конфискацию замороженных российских активов на Западе.

По материалам опубликованного документа, стоимость активов РФ, которые хотят конфисковать, составляет примерно 300 миллиардов долларов. Их Соединенные Штаты планируют направить на восстановление Украины.

До этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков предупреждал, что конфискация замороженных активов России и продолжение военной эскалации могут стать причинами прекращения дипломатических отношений между Москвой и Вашингтоном.



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