Россияне назвали размер справедливой минимальной зарплаты

Фото: depositphotos/Tiko0305

Россияне назвали размер справедливого минимума доходов для работающего человека. По мнению 35%, он должен быть выше 50 тысяч рублей. Таковы результаты исследования "Социальное неравенство в современном российском обществе и пути его преодоления", передает РИА Новости.

Справедливым доход в 40–50 тысяч человек считают 31% россиян. 20% назвали справедливой минимальную зарплату в 30–40 тысяч рублей, 10% – 21–30 тысяч рублей.

Согласно опросу, чаще всего граждане сталкиваются с неравенством и несправедливостью из-за разницы в доходах. Так высказались 60% респондентов. На доступ к качественным медицинским услугам пожаловались 49%, еще 38% – на территориальное неравенство.

Неравенство в доступе к культурным благам испытывают только 8% респондентов, к благоприятной экологической среде – 11%. На невозможность обеспечить личную безопасность и безопасность близких сетуют 13%.

Почти все опрошенные (97%) считают, что на снижение неравенства в обществе могут повлиять дополнительные усилия государства. 91% считают, что этому поспособствует снижение "демонстративного потребления", 80% высказались за социальную ответственность бизнеса, а 71% – за роль некоммерческих организаций и активистов. В целом, с чувством социальной несправедливости сталкиваются большинство россиян. Не знаком с этим только один процент.

Помимо этого, 90% опрошенных согласны с тем, что государство своей политикой должно нивелировать чрезмерную разницу в доходах людей.С тем, что разрыв между бедными и богатыми является необходимым условием для процветания страны, не согласились более 50%.

Ранее сообщалось, что повышение зарплат своим сотрудникам на 2020 год запланировали 25% российских компаний. Точно не будут повышать зарплаты 35%.

В 11 субъектах России как минимум каждый десятый работник получает зарплату в размере более 100 тысяч рублей в месяц. Лидером по данным показателям в текущем году считается Чукотка, где более 32% работников получают 100 тысяч рублей в месяц. За ним идет Ямало-Ненецкий автономный округ (31,7%). На третьей строчке расположилась Москва с результатом 27,4%. В десятку городов также вошли Магаданская область, Ненецкий АО, Сахалинская область, Якутия, Камчатский край, Ханты-Мансийский АО, Санкт-Петербург и Мурманская область.

