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Экономика

15:47

Северный Кавказ лидирует по долгам за электроэнергию

экономика общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Регионы Северного Кавказа лидируют в России по уровню задолженности за электроэнергию. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на статистику Центра финансовых расчетов.

Оптовые потребители Северо-Кавказского федерального округа в 2019 году задолжали 57,6 миллиардов рублей. При этом явным должником считается Республика Дагестан.

По информации организации, в целом задолженность потребителей оптового рынка электроэнергии и мощности за девять месяцев достигла 75,7 миллиардов рублей, а задолженность на розничном рынке – 274,3 миллиарда рублей.

При этом уточняется, что прирост задолженности по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составил 21 миллиард рублей.

В сентябре сообщалось, что больше всего электроэнергии на среднемесячную зарплату могут купить жители Иркутской области, Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Меньше всего электроэнергии могут купить жители Калмыкии. Там стоимость электроэнергии выше среднероссийского показателя.

В последнюю десятку входят также Северная Осетия, Ставропольский край, Карачаево-Черкесия, Адыгея, Алтайский край, Республика Алтай, Костромская, Ивановская, а также Псковская области.

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