Костин сообщил о "финансовой дыре" в Объединенной судостроительной компании

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У Объединенной судостроительной компании есть большое количество проблем, которые требуют решения, отметил председатель правления ВТБ Андрей Костин.

"Проблем достаточно: и корпоративное управление, и огромная финансовая дыра, и глубокое технологическое отставание. Особенно в зоне гражданского судостроения", – приводит РБК его слова.

Костин обратил внимание, что компания работает в убыток. Кроме того, он добавил, что нет достоверных финансовых данных о деятельности ОСК. Таким образом, эффективность компании трудно оценить, подчеркнул банкир. Он уточнил, что ВТБ выделили полгода на финансовый анализ.

По его мнению, государство должно капитализировать ОСК с целью закрыть "старые дыры". Костин отметил, что в течение пяти-семи лет необходимо будет вложить не менее 500 миллиардов рублей. В перспективе планируется достичь баланса в ценовой политике и работать на рыночных условиях, резюмировал он.

Ранее Костин возглавил совет директоров Объединенной судостроительной компании.

До этого Владимир Путин поддержал передачу ОСК в управление банку ВТБ. В связи с этим кредитная организация получит 100% акций АО "Объединенная судостроительная корпорация" в доверительное управление на 5 лет.

На встрече с президентом РФ Костин выразил уверенность, что организация справится с задачами корпорации.

В свою очередь, бывший первый заместитель председателя правления банка ВТБ Андрей Пучков стал гендиректором ОСК.



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