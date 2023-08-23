Экс-первый зампред правления ВТБ Пучков назначен гендиректором ОСК

Фото: ТАСС/Пресс-служба ВТБ

Бывший первый зампред правления банка ВТБ Андрей Пучков назначен на пост генерального директора Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга РФ.

"Мною были утверждены директивы Росимуществу об избрании генеральным директором АО "ОСК" Андрея Сергеевича Пучкова и состава совета директоров", – цитирует пресс-служба главу ведомства Дениса Мантурова.

Мантуров выразил надежду, что управленческий опыт Пучкова позволит добиться стабилизации финансового состояния судостроительного холдинга. Он пожелал ему успехов в начинаниях на должности гендиректора организации.

Ранее стало известно, что Пучков покидает должность в кредитной организации в связи с переходом на новое место работы. Он проработал в ВТБ более 20 лет. На должность первого зампреда правления банка его назначили в 2018 году.

