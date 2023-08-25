Глава ВТБ Костин возглавил совет директоров Объединенной судостроительной компании

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Глава ВТБ Андрей Костин возглавил совет директоров Объединенной судостроительной компании (ОСК). Об этом сообщила пресс-служба компании.

Заседание совета директоров ОСК прошло 25 августа.

"Совет директоров Объединенной судостроительной корпорации на заседании 25 августа 2023 года единогласно принял решение об избрании Андрея Костина председателем совета директоров ОСК", – отметили в компании.

Ранее в начале августа глава государства Владимир Путин поддержал передачу Объединенной судостроительной компании в управление банку ВТБ. В связи с этим он получит 100% акций АО "Объединенная судостроительная корпорация" в доверительное управление на 5 лет.

На встрече с президентом РФ Андрей Костин выразил уверенность, что организация справится с задачами корпорации. По его словам, они вполне осуществимы, несмотря на количество, а сам банк хорошо знает ОСК с момента ее создания.

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