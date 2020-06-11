Курс доллара на Мосбирже поднялся до 68,52 рубля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный курс доллара поднялся до 68,52 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

Таким образом, доллар увеличился на 0,47%. Курс евро прибавил 0,25%, составив 77,22 рубля. Августовский фьючерс на нефть марки Brent вырос на 0,25%, до 40,9 доллара за баррель.

Ранее аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов рассказал о факторах, которые влияют на укрепление рубля. По его словам, на фондовых площадках отмечают более быстрое восстановление американской экономики, чем ранее прогнозировалось.

Кроме того, мировые экономики постепенно выходят из коронавирусных ограничений, что провоцирует спрос на нефть – как следствие, растет и цена топлива, пояснил специалист.

В марте российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты. Общее количество ввезенной иностранной валюты составило 4,95 миллиарда долларов наличными. Такие показатели превышают февральские более чем в 9 раз.

Подобный объем средств стал рекордным за последние 6 лет – большее количество долларов ввозили в РФ лишь в марте и декабре 2014 года. Тогда эти показатели были равны 9,5 и 10,1 миллиарда долларов соответственно.

